Раскрыт алгоритм действий для получения Пугачевой статуса иноагента

«Естественно, будет проверка соответствующая со стороны Минюста. Действительно, необходимо заниматься политической деятельностью и иметь поддержку со стороны иностранного государства. Причём не обязательно денежную, а достаточно того, что будет оказываться какая-то организационно-методическая помощь. Даже в этом случае она будет признана иноагентом.

Я думаю, что соответствующие лица из министерства юстиции к ней обратятся по поводу этого обращения. Ей будет предложено написать письменное заявление и направить его в адрес министерства юстиции».

Накануне народная артистка СССР и России написала на своей странице в соцсети, что просит Минюст зачислить её в ряды иноагентов «её любимой страны». Пугачёва отметила, что «солидарна со своим мужем — честным, порядочным и искренним человеком, настоящим патриотом России». На это вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что примадонна утратила связь с реальностью и «уже не найдёт поддержки среди порядочных русских людей». В Кремле ситуацию комментировать не стали.