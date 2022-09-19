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1 час назад

Адвокат подсказал алгоритм действий Пугачёвой, пожелавшей попасть в перечень иноагентов Минюста РФ

Говорит Москва

Ведомство может заинтересоваться происхождением доходов исполнительницы и устроить ей проверку.

Раскрыт алгоритм действий для получения Пугачевой статуса иноагента
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чтобы получить статус иноагента, Алла Пугачёва может предоставить органам доказательства факта получения наставлений или (и) финансирования из-за рубежа.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал доктор юридических наук, адвокат Александр Арутюнов.

«Естественно, будет проверка соответствующая со стороны Минюста. Действительно, необходимо заниматься политической деятельностью и иметь поддержку со стороны иностранного государства. Причём не обязательно денежную, а достаточно того, что будет оказываться какая-то организационно-методическая помощь. Даже в этом случае она будет признана иноагентом.

Я думаю, что соответствующие лица из министерства юстиции к ней обратятся по поводу этого обращения. Ей будет предложено написать письменное заявление и направить его в адрес министерства юстиции».

Накануне народная артистка СССР и России написала на своей странице в соцсети, что просит Минюст зачислить её в ряды иноагентов «её любимой страны». Пугачёва отметила, что «солидарна со своим мужем — честным, порядочным и искренним человеком, настоящим патриотом России». На это вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что примадонна утратила связь с реальностью и «уже не найдёт поддержки среди порядочных русских людей». В Кремле ситуацию комментировать не стали.

16 сентября Минюст признал иноагентом шоумена Максима Галкина.

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