Солист «Агаты Кристи» пожаловался на трудности с Z-концертами

Основатель и солист группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов посетил студию Владимира Соловьева и в передаче «Соловьев LIVE» пожаловался на сложности с организацией концертов после начала спецоперации на Украине . Музыканта цитирует CT News.

Он посетовал в беседе с одним из ведущих, что некоторые организаторы концертов в России не дают артистам выступать с Z-символикой. Он полагает, что такие люди боятся реакции аудитории, поскольку в обществе якобы нет однозначного мнения по поводу спецоперации. Самойлов поделился мнением, что нужно громко кричать о поддержке российской армии.