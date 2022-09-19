В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.17EUR 60.04
Войти в почту
1 час назад

Солист «Агаты Кристи» пожаловался в передаче Соловьева на трудности с Z-концертами

Газета.Ru

Основатель и солист группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов посетил студию Владимира Соловьева и в передаче «Соловьев LIVE» пожаловался на сложности с организацией концертов после начала спецоперации на Украине. Музыканта цитирует CT News.

Солист «Агаты Кристи» пожаловался на трудности с Z-концертами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он посетовал в беседе с одним из ведущих, что некоторые организаторы концертов в России не дают артистам выступать с Z-символикой. Он полагает, что такие люди боятся реакции аудитории, поскольку в обществе якобы нет однозначного мнения по поводу спецоперации. Самойлов поделился мнением, что нужно громко кричать о поддержке российской армии.

Чичерина отменила выступление в Уфе из-за слухов о гонораре

Ранее сообщалось, что лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов не был избран депутатом городской думы города Асбеста Свердловской области после выборов. Уточняется, что в округе № 15 Самойлов занял последнее место из трех кандидатов, набрав 23,3% голосов.

Общество,Вадим Самойлов,Владимир Соловьев,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители