Умер актер сериала «Глухарь» Владимир Шинов

Актер Владимир Шинов ушел из жизни в возрасте 54 лет. Об этом сообщает StarHit.

Фото: kino-teatr.ru kino-teatr.ru

«Не стало Вовки, однокурсника Владимира Шинова. Светлая тебе память! Вовка, тебе выпало тяжелое испытание, но ты держался. Ты очень не хотел нас огорчать», — поделился коллега артиста Денис Матросов.

Причины смерти не уточняются.

На счету Шинова более 40 ролей в кино. Актер снимался в таких кинопроектах, как «Склифосовский», «Мент в законе», «Лесник», «Глухарь», «След» и других.