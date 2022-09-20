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39 минут назад

Актер сериалов "Склифосовский" и "Глухарь" Владимир Шинов умер в возрасте 54 лет

Газета.Ruиещё 1

Актер Владимир Шинов ушел из жизни в возрасте 54 лет. Об этом сообщает StarHit.

Умер актер сериала «Глухарь» Владимир Шинов
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

«Не стало Вовки, однокурсника Владимира Шинова. Светлая тебе память! Вовка, тебе выпало тяжелое испытание, но ты держался. Ты очень не хотел нас огорчать», — поделился коллега артиста Денис Матросов.

Причины смерти не уточняются.

На счету Шинова более 40 ролей в кино. Актер снимался в таких кинопроектах, как «Склифосовский», «Мент в законе», «Лесник», «Глухарь», «След» и других.

Ранее сообщалось, что заслуженный артист РФ и бывший главный режиссер Владимирского театра кукол Владимир Миодушевский скончался в возрасте 75 лет.

Общество,Владимир Шинов,Владимир Миодушевский,Денис Матросов,
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