Эксперт-криминалист рассказал, как защититься от уличных грабителей

Эксперт-криминалист Дмитрий Кирюхин рассказал о том, что делать, если вас пытаются обокрасть, а также где чаще всего орудуют уличные грабители. Об этом сообщает «Пятый канал».

По словам Кирюхина, чаще всего карманные кражи происходят в общественном транспорте и на рынках. Перед посещением таких мест эксперт рекомендует убрать во внутреннюю часть одежды все ценные предметы, а рюкзаки и сумки держать в руках перед собой. По словам криминалиста, пик активности преступников – вечернее время приблизительно между 19:00 и 22:00.

Если же вас всё-таки пытаются ограбить в людном месте, то эксперт рекомендует поднять истошный крик и попытаться схватить преступника. «Это тоже будет достаточно, чтобы хотя бы схватить его за куртку, за рукав и чтобы он выбросил сумку, кошелек, телефон сбросил, потому что он прекрасно понимает, что в первую очередь кидаются за имуществом, а потом за преступником», – добавил Кирюхин.

Если же вы заметили пропажу слишком поздно, то необходимо срочно идти в ближайший отдел полиции и рассказать, где вас могли ограбить.