В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.17EUR 60.04
Войти в почту
18 минут назад

Эксперт-криминалист рассказал, как защититься от уличных грабителей

Эксперт-криминалист Дмитрий Кирюхин рассказал о том, что делать, если вас пытаются обокрасть, а также где чаще всего орудуют уличные грабители. Об этом сообщает «Пятый канал».

Эксперт-криминалист рассказал, как защититься от уличных грабителей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Кирюхина, чаще всего карманные кражи происходят в общественном транспорте и на рынках. Перед посещением таких мест эксперт рекомендует убрать во внутреннюю часть одежды все ценные предметы, а рюкзаки и сумки держать в руках перед собой. По словам криминалиста, пик активности преступников – вечернее время приблизительно между 19:00 и 22:00.

Если же вас всё-таки пытаются ограбить в людном месте, то эксперт рекомендует поднять истошный крик и попытаться схватить преступника. «Это тоже будет достаточно, чтобы хотя бы схватить его за куртку, за рукав и чтобы он выбросил сумку, кошелек, телефон сбросил, потому что он прекрасно понимает, что в первую очередь кидаются за имуществом, а потом за преступником», – добавил Кирюхин.

Если же вы заметили пропажу слишком поздно, то необходимо срочно идти в ближайший отдел полиции и рассказать, где вас могли ограбить.

Ранее злоумышленники ограбили дом рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой.

Общество,Оксана Самойлова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители