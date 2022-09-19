Названы сроки появления в РФ единых электронных виз

Россия будет оформлять единые электронные визы гражданам 52 иностранных государств. Завершить модернизацию сайта по выдаче таких виз планируется к концу 2022 года. Об этом пишет ТАСС.

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Как отметили в МИД РФ, сейчас на сайте министерства проводятся работы по модернизации консульских информационных систем и специализированного сайта по оформлению иностранным гражданам единых электронных виз. Это позволит обеспечить эффективной защитой от DDoS-атак. Работы планируется завершить к концу года.

«После чего руководству страны будут представлены предложения о практическом запуске системы оформления единых электронных виз с сохранением полного перечня из 52 иностранных государств, гражданам которых оформляются единые электронные визы, и полного перечня из 92 пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, через которые иностранные граждане могут въезжать в Российскую Федерацию по этим визам, утвержденных распоряжениями правительства», - сообщили в министерстве.

Напомним, положение о единой электронной визе утвердил премьер Михаил Мишустин еще в 2020 году. Получить такую визу можно для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых целей. При этом приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия, иностранному гражданину не потребуется. Приезжающему нужно лишь заполнить анкету, загрузить фото и копию загранпаспорта, а также оплатить консульский сбор в размере $40.