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55 минут назад

Названы сроки появления в РФ единых электронных виз

Елена Прошина

Россия будет оформлять единые электронные визы гражданам 52 иностранных государств. Завершить модернизацию сайта по выдаче таких виз планируется к концу 2022 года. Об этом пишет ТАСС.

Названы сроки появления в РФ единых электронных виз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметили в МИД РФ, сейчас на сайте министерства проводятся работы по модернизации консульских информационных систем и специализированного сайта по оформлению иностранным гражданам единых электронных виз. Это позволит обеспечить эффективной защитой от DDoS-атак. Работы планируется завершить к концу года.

«После чего руководству страны будут представлены предложения о практическом запуске системы оформления единых электронных виз с сохранением полного перечня из 52 иностранных государств, гражданам которых оформляются единые электронные визы, и полного перечня из 92 пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, через которые иностранные граждане могут въезжать в Российскую Федерацию по этим визам, утвержденных распоряжениями правительства», - сообщили в министерстве.

Напомним, положение о единой электронной визе утвердил премьер Михаил Мишустин еще в 2020 году. Получить такую визу можно для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых целей. При этом приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия, иностранному гражданину не потребуется. Приезжающему нужно лишь заполнить анкету, загрузить фото и копию загранпаспорта, а также оплатить консульский сбор в размере $40.

Предполагается, что виза будет выдаваться в четырехдневный срок и будет действовать в течение 60 дней, однако находиться в России по ней можно будет не более 16 суток.

Общество,Михаил Мишустин,МИД России,
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