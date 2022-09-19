В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
54 минуты назад

Познер раскрыл результат теста на ковид

Елена Прошина

Телеведущий Владимир Познер подтвердил, что получил отрицательный тест на COVID-19. Он признался, что чувствует себя хорошо и сейчас находится дома. Об этом пишет ТАСС.

Познер раскрыл результат теста на ковид
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Познер получил отрицательный тест на ковид. Однако его состояние оценивается, как среднетяжелое. Отмечалось, что телеведущий находится в больнице под присмотром врачей.

«Да, действительно, отрицательный тест. Чувствую себя замечательно, я нахожусь дома», — сказал он.

Напомним, 16 сентября появилась информация о том, что у Владимира Познера появились симптомы COVID-19. После того, как состояние здоровье телеведущего ухудшилось, он вызвал скорую помощь, после чего был госпитализирован с положительным тестом. Его состояние оценивалось как среднетяжелое.

Познер прокомментировал сообщения о госпитализации

Также отмечалось, состояние Познера осложняется гипертонической болезнью с высоким риском осложнений для сердечно-сосудистой системы. Сам телеведущий отрицал эти сведения и назвал сообщения о госпитализации «враньем».

Общество,Владимир Познер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители