Познер раскрыл результат теста на ковид

Телеведущий Владимир Познер подтвердил, что получил отрицательный тест на COVID-19. Он признался, что чувствует себя хорошо и сейчас находится дома. Об этом пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Познер получил отрицательный тест на ковид. Однако его состояние оценивается, как среднетяжелое. Отмечалось, что телеведущий находится в больнице под присмотром врачей.

«Да, действительно, отрицательный тест. Чувствую себя замечательно, я нахожусь дома», — сказал он.

Напомним, 16 сентября появилась информация о том, что у Владимира Познера появились симптомы COVID-19. После того, как состояние здоровье телеведущего ухудшилось, он вызвал скорую помощь, после чего был госпитализирован с положительным тестом. Его состояние оценивалось как среднетяжелое.