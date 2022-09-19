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1 час назад

Владимир Соловьев «похоронил» Аллу Пугачеву после просьбы певицы внести ее в иноагенты

Газета.Ru

Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале прокомментировал публикацию певицы Аллы Пугачевой, в которой она просит Министерство юстиции внести ее в список иностранных агентов вслед за супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом).

Соловьев "похоронил" Пугачеву после просьбы внести ее в иноагенты
Фото: «Россия-1»«Россия-1»

«Покойся с миром, Алла Борисовна», — написал Соловьев в личном блоге.

Конфликт между знаменитостями продолжается уже некоторое время: ранее телеведущий высказался в адрес Примадонны и ее семьи, после чего артистка ответила ему, обвинив в «злости и хамстве».

Пугачева назвала "хамством" обвинения Соловьева

Ранее Юрий Лоза назвал «маленькой радостью» предоставление статуса иноагента Алле Пугачевой. По словам музыканта, пока СМИ и граждане страны активно следят за перемещениями Примадонны и ее постами в сети, они считают певицу «важной и уважаемой медийной персоной».

Общество,Максим Галкин,Юрий Лоза,Алла Пугачева,Владимир Соловьев,
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