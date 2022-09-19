Десятки школьников оказались заперты в Останкинской башне из-за урагана

Почти 50 человек оказались заперты в Останкинской башне в первый день ее открытия для посетителей. Как сообщает Telegram-канал Mash, из-за урагана лифты перестали работать, и сейчас две группы школьников не могут спуститься со смотровой площадки.

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Как отметили в администрации, лифты автоматически отключаются при повышении скорости ветра до 19 м/c — сейчас его порывы достигают 20 м/с. Согласно кадрам из башни, дети расположились на полу и наблюдают за бушующей в столице стихией через прозрачный пол с высоты птичьего полета. В руководстве также добавили, что застрявшим людям раздают воду, в инциденте никто не пострадал.