Авиасообщение с Курилами может прерваться из-за извержения вулкана

В Сахалинской области проснулся самый высокий на Курильских островах вулкан Алаид. Столб пепла может достигать 6 км и может угрожать авиаполетам. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Вулкан, расположенный на острове Атласова, на протяжении нескольких дней выбрасывал столбы пепла, а теперь начал извергаться. Из его жерла вырывается раскаленная лава, а столб видно с острова Парамушир. Эксперты прогнозируют высоту выбросов пепла до 6 километров над уровнем моря.
«Сейчас можно сказать, что пока существует опасность только для местных авиаполетов. Код оранжевый, опасность подъема пепловых облаков до шести километров над уровнем моря. Над Камчаткой и Курильскими островами расположены многочисленные международные и российские авиатрассы. Высота выбросов пепла вулкана Алаид может достигать 10-15 километров над уровнем моря, а протяженность пепловых шлейфов — сотен километров», - рассказала руководитель KVERT, института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина.
При этом она добавила, что извержение вулкана может продолжаться месяцами.
Напомним, действующий вулкан находится на необитаемом острове Атласова Большой Курильской гряды. Его высота составляет 2339 метров. Активизируется Алаид с периодичностью в 30-40 лет. Последнее извержение было 23 августа 1997 года.