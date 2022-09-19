Авиасообщение с Курилами может прерваться из-за извержения вулкана

«Сейчас можно сказать, что пока существует опасность только для местных авиаполетов. Код оранжевый, опасность подъема пепловых облаков до шести километров над уровнем моря. Над Камчаткой и Курильскими островами расположены многочисленные международные и российские авиатрассы. Высота выбросов пепла вулкана Алаид может достигать 10-15 километров над уровнем моря, а протяженность пепловых шлейфов — сотен километров», - рассказала руководитель KVERT, института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина.