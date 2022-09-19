Президент РАН снял свою кандидатуру с выборов главы академии

Ранее источники сообщили о нежелании Сергеева переизбираться. Отмечалось, что академик решил снять свою кандидатуру в последние два дня.

«События последних дней заставляют меня снять свою кандидатуру. Это вынужденное решение», — сказал он на общем собрании РАН.

По словам Сергеева, данное решение было принято «в сложных условиях», так как на многих членов РАН оказывалось давление в ходе нынешней предвыборной кампании. В какой форме и от кого исходило давление, он не уточнил. Зал аплодисментами поблагодарил Сергеева за пятилетнюю работу в качестве главы учреждения.