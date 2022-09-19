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1 час назад

Президент РАН снял свою кандидатуру с выборов главы академии

Lenta.ru

Действующий президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев объявил, что снимает свою кандидатуру на выборах главы учреждения. Его слова приводит РИА Новости.

Президент РАН снял свою кандидатуру с выборов главы академии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее источники сообщили о нежелании Сергеева переизбираться. Отмечалось, что академик решил снять свою кандидатуру в последние два дня.

«События последних дней заставляют меня снять свою кандидатуру. Это вынужденное решение», — сказал он на общем собрании РАН.

По словам Сергеева, данное решение было принято «в сложных условиях», так как на многих членов РАН оказывалось давление в ходе нынешней предвыборной кампании. В какой форме и от кого исходило давление, он не уточнил. Зал аплодисментами поблагодарил Сергеева за пятилетнюю работу в качестве главы учреждения.

Теперь на пост президента РАН претендуют академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников и директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович. Тайное голосование состоится 20 сентября.

Общество,Геннадий Красников,Александр Сергеев,РАН,
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