В России за сутки выявили 49 488 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки было выявлено 49 488 новых случаев заболевания коронавирусом, 2054 человека были госпитализированы. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

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Лидером по числу заболевших стала Москва – тут выявили за сутки 4115 заразившихся. Далее следует Санкт-Петербург с 3991 заболевшим, Воронежская (1910) и Самарская (1882) области. Умер от коронавируса за последние сутки в России 91 человек, выздоровели - 38 595.

Накануне был выявлен 56 751 случай заражения коронавирусом. Директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил о возможном росте смертности от коронавируса в стране. Он указал, что за прошедшие 1,5 месяца летальность от COVID-19 в стране уже увеличилась в 3,5 раза.