В России за сутки выявили 46 474 новых случая COVID-19

За последние 24 часа после лечения от коронавируса выздоровели 52 194 пациента. Всего COVID-19 в стране перенесли 19 477 825 человек.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с COVID-19 в России является управляемой. По ее словам, волна коронавируса уходит в регионы. При этом в 27 субъектах РФ, среди которых – Москва и Московская область, фиксируется снижение заболеваемости. Рост наблюдается в 50 регионах, еще 8 уже вышли на плато.