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1 час назад

В России за сутки выявили 46 474 новых случая COVID-19

Москва24иещё 2

В России за последние сутки выявили 46 474 новых случая коронавируса, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

В России за сутки выявили 46 474 новых случая COVID-19
Фото: Москва24Москва24

Госпитализация потребовалась 4 651 заболевшему. 98 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19 скончались.

За последние 24 часа после лечения от коронавируса выздоровели 52 194 пациента. Всего COVID-19 в стране перенесли 19 477 825 человек.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с COVID-19 в России является управляемой. По ее словам, волна коронавируса уходит в регионы. При этом в 27 субъектах РФ, среди которых – Москва и Московская область, фиксируется снижение заболеваемости. Рост наблюдается в 50 регионах, еще 8 уже вышли на плато.

Общество,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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