Людмила Поргина назвала "сатанинством" 3D-фото умерших артистов в "Ленкоме"

Вдова Николая Караченцова актриса Людмила Поргина в беседе с Prozvezd.info высказалась по поводу происходящего в театре «Ленком».
По словам артистки, она предлагала директору театра Марку Варшаверу открыть в учреждении музей, в котором будут находиться предметы, связанные с ушедшими из жизни деятелями «Ленкома». Однако в театре вывесили фотографии умерших артистов в формате 3D.
«Это просто какое-то сатанинство! Я хочу видеть не фото 3D, где у них глаза враскосяк и носы набок, а настоящий музей! В «Ленкоме» же работали настоящие легенды», — высказалась Поргина.
Как считает актриса, в качестве экспонатов музея можно было бы показать книги покойного художественного руководителя театра Марка Захарова, а также сценические костюмы актера Александра Абдулова.