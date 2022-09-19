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58 минут назад

Людмила Поргина назвала "сатанинством" 3D-фото умерших артистов в "Ленкоме"

Газета.Ru

Вдова Николая Караченцова актриса Людмила Поргина в беседе с Prozvezd.info высказалась по поводу происходящего в театре «Ленком».

Людмила Поргина назвала "сатанинством" 3D-фото умерших артистов в "Ленкоме"
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

По словам артистки, она предлагала директору театра Марку Варшаверу открыть в учреждении музей, в котором будут находиться предметы, связанные с ушедшими из жизни деятелями «Ленкома». Однако в театре вывесили фотографии умерших артистов в формате 3D.

«Это просто какое-то сатанинство! Я хочу видеть не фото 3D, где у них глаза враскосяк и носы набок, а настоящий музей! В «Ленкоме» же работали настоящие легенды», — высказалась Поргина.

Как считает актриса, в качестве экспонатов музея можно было бы показать книги покойного художественного руководителя театра Марка Захарова, а также сценические костюмы актера Александра Абдулова.

Общество,Николай Караченцов,Людмила Поргина,Марк Захаров,
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