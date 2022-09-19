Умер установивший рекорд космонавт Валерий Поляков

На 81-м году жизни скончался рекордсмен по длительности полета в космосе Герой Советского Союза и Герой России Валерий Поляков. Об этом заявила сегодня госкорпорация «Роскосмос».
«Он жил и работал на орбитальной станции "Мир" 437 суток, что является абсолютным рекордом продолжительности пребывания в космосе за один полет. Всего в активе рекордсмена — две космические экспедиции общей продолжительностью 678 суток 16 часов», - говорится в некрологе.
В госкорпорации отметили, что исследования врача-космонавта Валерия Полякова помогли доказать, что «человеческий организм готов к полетам не только на околоземную орбиту, но и в дальний космос».
«Роскосмос» выразил глубокие соболезнования родственникам и близким Полякова.
Ранее стало известно о смерти на 82-ом году жизни дважды Героя Советского Союза, летчик-космонавта Валерия Рюмина. Он совершил три полета в космос в качестве бортинженера на кораблях «Союз-25», «Союз-32» и «Союз-35», несколько раз побив рекорды по длительности пребывания в космосе.