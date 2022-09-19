Умер установивший рекорд космонавт Валерий Поляков

На 81-м году жизни скончался рекордсмен по длительности полета в космосе Герой Советского Союза и Герой России Валерий Поляков. Об этом заявила сегодня госкорпорация «Роскосмос».

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«Он жил и работал на орбитальной станции "Мир" 437 суток, что является абсолютным рекордом продолжительности пребывания в космосе за один полет. Всего в активе рекордсмена — две космические экспедиции общей продолжительностью 678 суток 16 часов», - говорится в некрологе.

В госкорпорации отметили, что исследования врача-космонавта Валерия Полякова помогли доказать, что «человеческий организм готов к полетам не только на околоземную орбиту, но и в дальний космос».

«Роскосмос» выразил глубокие соболезнования родственникам и близким Полякова.