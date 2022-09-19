В России могут дать студентам академотпуск за участие в СВО

Депутаты от «Единой России» направили в Минпросвещения и Минобразования письма с предложением гарантированно предоставлять академический отпуск студентам, которые участвуют в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале партии со ссылкой на заявление председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева.

Фото: Виктор Антонюк/РИА «Новости» Виктор Антонюк/РИА «Новости»

По его словам, с весны военнослужащим не предоставляют академоотпуска, что «ограничивает их в праве на получение профессионального и высшего образования в заочной форме».

«Нам необходимо обеспечить им гарантию получения образования и создать возможность сдать экзамены по возвращению домой», — пояснил Метелев, подчеркивая, что участники спецоперации «отстаивают интересы Родины», и для них «не должно быть никаких барьеров».

В августе Министерство внутренних дел России предложило предоставлять удостоверения ветерана боевых действий сотрудникам полиции, являющимся участниками спецоперации.