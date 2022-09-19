The Guardian рассказало читателям о заявлении Пугачевой

Британское издание The Guardian выпустило материал об Алле Пугачевой. Таблоид пишет: «певица, прославившаяся в советское время, просит, чтобы ее назвали «иностранным агентом» после того, как ее муж осудил конфликт на Украине».

Фото: ТАСС ТАСС

Материал иллюстрирует фотография Пугачевой с похорон политика, первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева, который скончался 30 августа 2022 года.

Российская певица Алла Пугачева высказалась против конфликта на Украине и «гибели наших мальчиков за иллюзорные цели».

По мнению авторов материала, этот комментарий — первый случай, когда поп-звезда, икона шоу-бизнеса в России, публично раскритиковала конфликт. Ее муж, Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) присоединился к журналистам, правозащитникам и оппонентам Кремля, пишет британский таблоид.

Издание напомнило, что 73-летняя Пугачева продала более 250 миллионов пластинок, и была чрезвычайно популярной в советское время. Ее популярность остается таковой на протяжении более чем 55-летней карьеры, написали авторы материала.