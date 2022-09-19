Шукшина объяснила заявление Пугачевой о спецоперации

Российская актриса и общественный активист Мария Шукшина высказалась о позиции звезды эстрады Аллы Пугачевой по спецоперации на Украине. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

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Шукшина назвала поведение певицы вызывающим и объяснила его причины. Шукшина считает, что Пугачева чувствует свою безнаказанность.

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«С чего Пугачева решила, что наши солдаты, защищающие русских людей в Донбассе и свою страну, менее умные, чем она, и не понимают, за что проливают кровь?» — сказано в сообщении актрисы.

Она уверена, что российские военнослужащие осознают, что «сражаются за Родину, ее свободу и процветание».

Шукшина также ответила Пугачевой и насчет «иллюзорности целей» СВО.

«На линии фронта никто не считает цели спецоперации «иллюзорными» — в отличие от Пугачевой и ее коллег по цеху, сбежавших за рубеж», — разъяснила Шукшина.

«Поэтому, на мой взгляд, нашим воинам ее жалость не нужна. Они гораздо выше ее и морально, и духовно», — считает актриса, находящаяся в Москве.

Подписчики Шукшиной поддержали ее точку зрения и осудили Пугачеву.

Певица Алла Пугачева спустя два дня после объявления ее мужа Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) иноагентом призвала Минюст включить и ее в эти ряды. Она объяснила, что согласна с мнением мужа. Автор закона об иноагентах депутат Петр Толстой сообщил, что желание Пугачевой не исполнится.

В ответ на присвоение статуса Галкин записал видео, в котором заявил, что уже 28 лет выступает в юмористическом жанре с политической сатирой. Политической деятельностью, заверил Галкин, он не занимается.