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1 час назад

В Забайкалье ввели масочный режим в спортивных учреждениях

ТАССиещё 1

Министр физической культуры и спорта Забайкальского края Андрей Середкин подписал распоряжение о введении масочного режима в физкультурно-оздоровительных учреждениях региона, сообщила в понедельник пресс-служба краевого Минстроя.

В Забайкалье ввели масочный режим в спортивных учреждениях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С конца августа обязательный масочный режим действует также в государственных, медицинских и социальных учреждениях региона.

"В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в крае и появлением нового штамма "кентавр" руководителям подведомственных учреждений Минспорта Забайкальского края необходимо обеспечить масочный режим в спортивных учреждениях закрытого типа, не допускать в организации людей без средств защиты органов дыхания и поставить на входе дезинфицирующие средства для обработки рук", - говорится в сообщении.

В документе отмечается, что обеспечить масочный режим рекомендовано всем физкультурно-спортивным организациям вне зависимости от форм собственности.

По данным краевого Минздрава, в Забайкалье общее число зафиксированных случаев заражения достигло 181 865, выздоровели 175 223 человека, умерли 2 688 пациентов. Привиты более 667 тыс. человек.

Общество,Госстрой России,
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