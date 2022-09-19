В Забайкалье ввели масочный режим в спортивных учреждениях

"В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в крае и появлением нового штамма "кентавр" руководителям подведомственных учреждений Минспорта Забайкальского края необходимо обеспечить масочный режим в спортивных учреждениях закрытого типа, не допускать в организации людей без средств защиты органов дыхания и поставить на входе дезинфицирующие средства для обработки рук", - говорится в сообщении.