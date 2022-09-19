В Забайкалье ввели масочный режим в спортивных учреждениях

Министр физической культуры и спорта Забайкальского края Андрей Середкин подписал распоряжение о введении масочного режима в физкультурно-оздоровительных учреждениях региона, сообщила в понедельник пресс-служба краевого Минстроя.
С конца августа обязательный масочный режим действует также в государственных, медицинских и социальных учреждениях региона.
"В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в крае и появлением нового штамма "кентавр" руководителям подведомственных учреждений Минспорта Забайкальского края необходимо обеспечить масочный режим в спортивных учреждениях закрытого типа, не допускать в организации людей без средств защиты органов дыхания и поставить на входе дезинфицирующие средства для обработки рук", - говорится в сообщении.
В документе отмечается, что обеспечить масочный режим рекомендовано всем физкультурно-спортивным организациям вне зависимости от форм собственности.
По данным краевого Минздрава, в Забайкалье общее число зафиксированных случаев заражения достигло 181 865, выздоровели 175 223 человека, умерли 2 688 пациентов. Привиты более 667 тыс. человек.