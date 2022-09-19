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1 час назад

Посольство РФ заявило о «вопиющих требованиях» для россиян на границе Латвии

ТК «Звезда»иещё 7

Граждане РФ при пересечении госграницы Латвии сталкиваются с проблемами и провокациями. Об этом рассказали в посольстве России в республике. В качестве примера в дипмиссии назвали требование подписать заявление с осуждением действий российских властей.

Стало известно о «вопиющих требованиях» Латвии для россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В частности, к ним (россиянам - прим.ред.) предъявляют вопиющие требования подписать некое заявление с осуждением российских властей. В случае отказа это сделать во въезде могут не только отказать, но и внести их в черный список», - уточнили в посольстве, передает РБК.

В диппредставительстве также уточнили, что в таких ситуациях решение о пропуске россиян через госграницу принимается «исключительно латвийскими компетентными службами».

Напомним, Эстония, Латвия, Литва и Польша с понедельника, 19 сентября, вводят запрет на въезд в эти страны для граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.

РФ сделала объявление по визовым ограничениям для иностранцев

Власти стран договорились совместно ограничивать поездки россиян после неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза в Праге. Она состоялась 1 сентября и в ходе обсуждений было принято решение о приостановке Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС.

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