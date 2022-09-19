Стало известно о «вопиющих требованиях» Латвии для россиян

Граждане РФ при пересечении госграницы Латвии сталкиваются с проблемами и провокациями. Об этом рассказали в посольстве России в республике. В качестве примера в дипмиссии назвали требование подписать заявление с осуждением действий российских властей.

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«В частности, к ним (россиянам - прим.ред.) предъявляют вопиющие требования подписать некое заявление с осуждением российских властей. В случае отказа это сделать во въезде могут не только отказать, но и внести их в черный список», - уточнили в посольстве, передает РБК.

В диппредставительстве также уточнили, что в таких ситуациях решение о пропуске россиян через госграницу принимается «исключительно латвийскими компетентными службами».

Напомним, Эстония, Латвия, Литва и Польша с понедельника, 19 сентября, вводят запрет на въезд в эти страны для граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.