Президент РАН Сергеев отказался избираться на второй срок

Действующий президент Российской академии наук Александр Сергеев снял свою кандидатуру с предстоящих выборов главы академии. Об этом он заявил на общем собрании членов РАН.

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Он пояснил, что предвыборная кампания протекает в беспрецедентных условиях.

"Многие члены Российской академии наук подвергаются психологическому и даже внешнему административному давлению, особенно после публичного заявления своей позиции – такого еще никогда не было, по крайней мере, в новейшей истории академии", – сказал Сергеев.

Он поблагодарил поддерживающих его членов академии, но отметил, что последние события заставили его снять свою кандидатуру с выборов. Сергеев назвал это решение вынужденным.

На пост теперь претендуют академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников и директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович.

Ранее Сергеев призвал любой ценой сохранить научные связи с другими странами, несмотря на то что международное сотрудничество ученых сильно осложнилось в период пандемии и стало еще труднее из-за санкций.