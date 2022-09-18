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1 час назад

Минздрав намерен расширить перечень бесплатных лекарств

Говорит Москва

Больше препаратов во время амбулаторного долечивания после выписки из стационара смогут получать пациенты, перенёсшие инфаркт и инсульт, а также операции на сердце и сосудах.

Минздрав намерен расширить перечень бесплатных лекарств
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Этот проект приказа ведомства размещён на официальном портале правовой информации и проходит общественное обсуждение.

В уже имеющийся список из 23 лекарственных средств предлагается включить ещё восемь препаратов, необходимых больным с сердечной недостаточностью, пишет «Российская газета».

В свою очередь, в пресс-службе Росздравнадзора отметили, что эта мера позволит дополнительно охватить оптимальной терапией 172 тыс. пациентов ежегодно.

Общество,Росздравнадзор,
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