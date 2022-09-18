Минздрав намерен расширить перечень бесплатных лекарств

Больше препаратов во время амбулаторного долечивания после выписки из стационара смогут получать пациенты, перенёсшие инфаркт и инсульт, а также операции на сердце и сосудах.
Этот проект приказа ведомства размещён на официальном портале правовой информации и проходит общественное обсуждение.
В уже имеющийся список из 23 лекарственных средств предлагается включить ещё восемь препаратов, необходимых больным с сердечной недостаточностью, пишет «Российская газета».
В свою очередь, в пресс-службе Росздравнадзора отметили, что эта мера позволит дополнительно охватить оптимальной терапией 172 тыс. пациентов ежегодно.