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1 час назад

В аэропортах Москвы отменили и задержали 22 рейса

Илья Родин

В аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском отменили или задержали 22 прилета и вылета. Об этом пишет РИАМО со ссылкой на сервис «Яндекс.Расписания».

В аэропортах Москвы отменили и задержали 22 рейса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 или более минут.

Новости погоды: «Желтый» уровень опасности из-за грозы объявлен в столичном регионе на вечер и ночь

В частности, в Шереметьево задержаны 3 рейса, отменен 1. Во Внукове задержали 7, отмен нет. В Домодедово - 9 задержаний, 1 отмена.

Онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский свидетельствует о том, что большинство пассажиров смогут улететь вовремя - задержек нет, отменен только 1 рейс.

Проблемы в аэропортах возникли из-за густого тумана. Бортам не разрешают посадку по причине плохой видимости, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в ближайшее время в столичном регионе помимо сильного тумана ожидается сильный дождь.

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области в связи с прогнозируемой грозой. Он будет действовать в течение воскресенья, 18 сентября, и до ночи 19 сентября, дополняет «Газета.Ru».

Общество,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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