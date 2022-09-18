В аэропортах Москвы отменили и задержали 22 рейса

В аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском отменили или задержали 22 прилета и вылета. Об этом пишет РИАМО со ссылкой на сервис «Яндекс.Расписания».

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Отмечается, что задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 или более минут.

В частности, в Шереметьево задержаны 3 рейса, отменен 1. Во Внукове задержали 7, отмен нет. В Домодедово - 9 задержаний, 1 отмена.

Онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский свидетельствует о том, что большинство пассажиров смогут улететь вовремя - задержек нет, отменен только 1 рейс.

Проблемы в аэропортах возникли из-за густого тумана. Бортам не разрешают посадку по причине плохой видимости, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в ближайшее время в столичном регионе помимо сильного тумана ожидается сильный дождь.