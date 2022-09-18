В аэропортах Москвы отменили и задержали 22 рейса

В аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском отменили или задержали 22 прилета и вылета. Об этом пишет РИАМО со ссылкой на сервис «Яндекс.Расписания».
Отмечается, что задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 или более минут.
В частности, в Шереметьево задержаны 3 рейса, отменен 1. Во Внукове задержали 7, отмен нет. В Домодедово - 9 задержаний, 1 отмена.
Онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский свидетельствует о том, что большинство пассажиров смогут улететь вовремя - задержек нет, отменен только 1 рейс.
Проблемы в аэропортах возникли из-за густого тумана. Бортам не разрешают посадку по причине плохой видимости, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, в ближайшее время в столичном регионе помимо сильного тумана ожидается сильный дождь.
Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области в связи с прогнозируемой грозой. Он будет действовать в течение воскресенья, 18 сентября, и до ночи 19 сентября, дополняет «Газета.Ru».