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1 час назад

В Финляндии оценили возможность наплыва россиян с 19 сентября

Lenta.ruиещё 1

В пограничной службе Финляндии оценили возможность наплыва россиян в страну с 19 сентября. По словам представителя службы Танели Репо, увеличения количества пересечений границы гражданами России не ожидается. Об этом сообщает РИА Новости.

В Финляндии оценили возможность наплыва россиян с 19 сентября
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ситуация отслеживается, и при необходимости численность персонала будет увеличена», — отметил он.

С 19 сентября Финляндия останется единственной страной Евросоюза с сухопутной границей с Россией, открытой для въезда россиян с туристическими шенгенскими визами.

В сентябре глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу подтвердил запрет въезда в страну для граждан России. Ограничение, о котором также договорились Латвия, Литва и Польша, начнет действовать с 00:00 19 сентября. По словам Рейнсалу, призыв к жителям России звучит так: «Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!»

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