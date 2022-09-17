В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
25 минут назад

Названа цена продажи новых iPhone 14 в России

Илья Родин

Смартфоны iPhone 14 появились в продаже в России. Цена новых гаджетов на порталах объявлений «Юла» и «Авито» составляет от 90 до 550 тыс. рублей. Об этом пишет ТАСС.

Названа цена продажи новых iPhone 14 в России
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что объявления стали появляться в пятницу, 16 сентября, то есть в день начала продаж гаджетов в других странах мира.

Сроки поставки указаны разные. Некоторые продавцы заверяют, что устройства уже находятся в Москве, можно приехать и приобрести их. Другие предлагают подождать до 18-20 сентября, третьи - до 20 октября.

Цены на iPhone 14 составляют от 90 до 550 тыс. рублей. Это зависит от различных факторов, в том числе от версии и размера памяти.

По данным агентства, у сотовых операторов можно оформить предзаказ на новинки. Непосредственно в магазинах приобрести их пока нет возможности.

Эксперт Mobile Research Group Эльдар Муртазин предупредил ранее, что стоимость продукции в России будет значительно выше, чем на западном рынке.

Общество,Эльдар Муртазин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители