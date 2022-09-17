Названа цена продажи новых iPhone 14 в России

Смартфоны iPhone 14 появились в продаже в России. Цена новых гаджетов на порталах объявлений «Юла» и «Авито» составляет от 90 до 550 тыс. рублей. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что объявления стали появляться в пятницу, 16 сентября, то есть в день начала продаж гаджетов в других странах мира.

Сроки поставки указаны разные. Некоторые продавцы заверяют, что устройства уже находятся в Москве, можно приехать и приобрести их. Другие предлагают подождать до 18-20 сентября, третьи - до 20 октября.

Цены на iPhone 14 составляют от 90 до 550 тыс. рублей. Это зависит от различных факторов, в том числе от версии и размера памяти.

По данным агентства, у сотовых операторов можно оформить предзаказ на новинки. Непосредственно в магазинах приобрести их пока нет возможности.