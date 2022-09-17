Умер режиссер Игорь Масленников

Умер создатель фильмов о Шерлоке Холмсе, режиссёр Игорь Масленников. Он скончался на 91-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на Союз кинематографистов.

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Печальную весть подтвердил оргсекретарь Союза кинематографистов РФ Михаил Калинин.

«Да, сегодня скончался», - сказал Калинин.

Он отметил, что только недавно виделся с Масленниковым.

«От старости человек ушел просто, и все», - добавил оргсекретарь.

Игорь Масленников — советский и российский кинорежиссер, сценарист, народный артист России, лауреат Государственной премии РФ.