Умер режиссер Игорь Масленников

Умер создатель фильмов о Шерлоке Холмсе, режиссёр Игорь Масленников. Он скончался на 91-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на Союз кинематографистов.
Печальную весть подтвердил оргсекретарь Союза кинематографистов РФ Михаил Калинин.
«Да, сегодня скончался», - сказал Калинин.
Он отметил, что только недавно виделся с Масленниковым.
«От старости человек ушел просто, и все», - добавил оргсекретарь.
Игорь Масленников — советский и российский кинорежиссер, сценарист, народный артист России, лауреат Государственной премии РФ.
Режиссер создал серию фильмов о Шерлоке Холмсе, а также трилогию «Зимняя вишня» и картину «Пиковая дама».