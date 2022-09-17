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23 минуты назад

ФСБ рассекретила документы о планах возрождения «Великой Польши»

News.ru

ФСБ России рассекретила архивные документы о планах польского эмигрантского правительства в Лондоне в годы Второй мировой войны по возрождению «Великой Польши» путем войны с СССР. Согласно этим документам, публикуемым РИА Новости, польские подпольные вооруженные формирования должны были западные территории Белоруссии, Украины и часть Литвы.

ФСБ рассекретила документы о планах возрождения «Великой Польши»
Фото: ReutersReuters

Так, в спецсообщении начальника управления военной контрразведки СМЕРШ 3-го Белорусского фронта генерал-лейтенанта Павла Зеленина отмечается, что боевики так называемой Армии Крайовой должны были сосредоточиться в районе Вильнюс и Августов, сохранить личный состав, вооружиться и ударить в тыл Красной Армии.

Материалами следствия по делам арестованных установлено, что эти цели и задачи, поставленные перед армией краевой Польши, целиком и полностью исходили от польского эмигрантского правительства в Лондоне, — указал Зеленин.

Генерал отмечал, что по указанию эмигрантского правительства челны подпольных отрядов убеждало поляков, проживавших в Литве, на западе Украины и Белоруссии, что возрождение «Великой Польши» возможно только в результате борьбы с СССР. Для подготовки к ней шла вербовка населения, накапливалось оружие. При этом полякам запрещали вступать в Первую польскую армию под командованием генерала Зигмунта Берлинга, его в Лондоне называли предателем и изменником.

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Общество,Илья Кива,Верховная Рада,ФСБ,
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