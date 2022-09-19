Экстремальному туризму хотят написать закон

Недостаточная квалификация гидов-проводников могла стать одной из причин гибели группы альпинистов на Камчатке в конце августа, считают эксперты. Вопрос законодательного регулирования экстремального туризма давно назрел, уверены в Комитете Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры. При нем организовали рабочую группу по безопасности туризма, в компетенцию которой войдет работа по недопущению подобных инцидентов. О том, какие еще задачи поставили перед собой депутаты, «Парламентской газете» рассказал глава группы Андрей Марков.

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- Андрей Павлович, решение о создании рабочей группы продиктовано последним трагическим инцидентом с туристами или назревало давно?

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- О необходимости создания объединения по безопасности туризма мы в Комитете договорились еще в ходе весенней сессии Госдумы, поскольку вопрос действительно очень актуальный. И многоплановый: это и проблемы физической безопасности туристов — причем как при выездном, так и при внутреннем туризме, вопросы финансовой и транспортной безопасности. Много вопросов возникает в регионах при утверждении программ развития туристической привлекательности. Поэтому в работе нашей группы будут принимать участие представители всех профильных министерств и ведомств — от органов внутренних дел и МЧС до страховых и транспортных компаний. И, конечно же, представители туроператоров, у которых накопилось немало вопросов, как и в каком объеме они должны формировать страховые фонды на случай каких-либо непредвиденных ситуаций.

- Какие задачи вы перед собой ставите?

- Мы собираемся на первое установочное заседание 28 сентября — как раз чтобы определить и повестку дня, и круг тем, требующих немедленной законодательной поддержки. Если говорить более конкретно, то, уверен, одним из первых вопросов, которым будем заниматься, станет экстремальный туризм. Это острый вопрос, и трагедия на Ключевской сопке — не первая из подобных. Сейчас во всех обстоятельствах происшедшего разбирается следствие, но уже очевидно, что назрело правовое регулирование экстремального туризма.

Законопроект об этом был подготовлен еще в Думе прошлого созыва. Он не дошел до рассмотрения, поскольку авторы, обозначив все ключевые проблемы в данной сфере, не смогли в достаточной мере прописать в юридическом понятийном аппарате механизм их решения. Совместными усилиями мы будем дорабатывать этот документ.

- Что именно появится в нем?

- Когда речь заходит о безопасности туризма, то многие люди не совсем понимают, что такое безопасность и кто несет ответственность. Есть две стороны: организатор тура и сам турист. То есть надо ввести четкое понимание того, что некоторые виды туризма сами по себе несут угрозу жизни и здоровью. Что восхождение на вулкан — это вовсе не увеселительная прогулка, и невозможно в принципе создать такой орган, который раз и навсегда решил бы все проблемы по части безопасности.

В последнее время появился еще один вид «экстремального» туризма — путешествие в государство из списка недружественных. Люди должны понимать, что они едут в страну, которая целенаправленно проводит агрессивную враждебную политику по отношению к России, что российские граждане там в любой момент могут стать объектами провокации и противоправных действий со стороны государственных структур, а возможности российского МИД оказать правовую и иную помощь по дипломатическим каналам в данный момент сильно ограничены. Я вообще не понимаю людей, которые сейчас едут путешествовать в страны, которые откровенно враждебны России.

- Турбезопасность требует отдельной госпрограммы или закона?

- Поскольку эти проблемы носят всеобъемлющий характер, то работа по ним потребует скорее корректировок акцентов в отраслевом законодательстве и в уже действующих программах.

- Насколько разработанный Ростуризмом проект нового закона о туризме уделяет внимание безопасности путешествий?