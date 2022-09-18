В России за сутки выявили 56 751 нового заболевшего COVID-19

За минувшие сутки в России выявили еще 56 751 заболевшего COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 20 439 095. Новые данные передает в воскресенье, 18 сентября, оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Фото:

17 сентября количество инфицированных составило 58 305, 16 сентября — 59 035. В тот момент сообщалось, что это максимальное с 8 марта число зараженных новой инфекцией. 10 сентября общее число перенесших коронавирусную инфекцию в России превысило 20 миллионов.