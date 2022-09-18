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25 минут назад

В России выявили 56 751 нового заболевшего COVID-19

Lenta.ruиещё 2

За минувшие сутки в России выявили еще 56 751 заболевшего COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 20 439 095. Новые данные передает в воскресенье, 18 сентября, оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В России за сутки выявили 56 751 нового заболевшего COVID-19
Фото: 

17 сентября количество инфицированных составило 58 305, 16 сентября — 59 035. В тот момент сообщалось, что это максимальное с 8 марта число зараженных новой инфекцией. 10 сентября общее число перенесших коронавирусную инфекцию в России превысило 20 миллионов.

Ранее академик РАН Сергей Нетесов рассказал, что сигналом, показывающим проблемы с организмом, можно считать температуру 37,5. Он также посоветовал клинически здоровым людям не упускать этот сигнал и вызывать врача при первом проявлении инфекции. Нетесов также заявил, что важно «перехватить» заболевание в самом его начале.

Общество,Сергей Нетесов,РАН,
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