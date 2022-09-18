Вильфанд предупредил о резком похолодании на юге России

"Очень заметно изменится температурный и погодный режим на юге России. С понедельника в Краснодарском крае будет 23-26 градусов, а к концу недели еще понизится температура - до 21-22 градусов. В субботу она была 32-33 градуса, в воскресенье - до 39 градусов. То есть более чем на 10 градусов похолодание произойдет. В Крыму аналогично - после 31-34 градусов в выходные понижение до 22-23 градусов в понедельник", - рассказал он.