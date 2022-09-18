Вильфанд предупредил о резком похолодании на юге России

Похолодание более чем на 10 градусов и дожди ожидают юг России с 19 сентября, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Очень заметно изменится температурный и погодный режим на юге России. С понедельника в Краснодарском крае будет 23-26 градусов, а к концу недели еще понизится температура - до 21-22 градусов. В субботу она была 32-33 градуса, в воскресенье - до 39 градусов. То есть более чем на 10 градусов похолодание произойдет. В Крыму аналогично - после 31-34 градусов в выходные понижение до 22-23 градусов в понедельник", - рассказал он.
По словам Вильфанда, в районах Крыма с континентальным климатом похолодание будет еще существеннее. Дневная температура будет опускаться до 17-19 градусов тепла.
"Нельзя сказать, что это очень холодно, но погода уже не летняя", - отметил он.
Кроме того, 19 сентября в Крыму прогнозируются дождь, гроза, ветер до 25 м/с, на южном берегу и в горах - до 30-35 м/с. В Краснодарском крае также ожидается непогода 19 сентября - сильный дождь, гроза, град. Ростовскую, Волгоградскую области и Сочи сильный дождь и гроза настигнут 20 сентября.