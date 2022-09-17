Россиян предупредили об аномальной жаре

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил ТАСС, что жара до 35-38 градусов ожидается в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.
"Где будет летняя погода, так это в Южном федеральном округе. Температура выше нормы с 17 по 19 сентября будет на 6-10 градусов: прогнозируется 27-35 градусов, в Краснодарском крае - даже до 38 градусов. Аналогичная ситуация в Северо-Кавказском федеральном округе", - сказал Вильфанд.
Он назвал такую погоду "суперлетом".
Также, по его словам, в Татарстане, Самарской, Саратовской областях, Удмуртии ожидается 24-28 градусов тепла. Температурный фон выше нормы прогнозируется и в регионах Урала.
Вильфанд отметил, что в Пермском крае будет +24, в Оренбургской и Челябинской областях - до +30. Теплая погода в ближайшие дни будет также в ХМАО и ЯНАО.
"Очень теплая погода будет на юге Сибирского федерального округа - это Новосибирская, Томская, Омская области. Там прогнозируется от 20 до 27 градусов", - отметил Вильфанд.
Ранее главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова заявила, что настоящая осень придет в Россию после православного праздника - Рождества Пресвятой Богородицы, 21 сентября.