Россиян предупредили об аномальной жаре

"Где будет летняя погода, так это в Южном федеральном округе. Температура выше нормы с 17 по 19 сентября будет на 6-10 градусов: прогнозируется 27-35 градусов, в Краснодарском крае - даже до 38 градусов. Аналогичная ситуация в Северо-Кавказском федеральном округе", - сказал Вильфанд.