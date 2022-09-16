Названа причина снижения либидо после коронавируса

Врач-акушер-гинеколог и кандидат медицинских наук Ольга Терехина объяснила, почему тяжёлые формы коронавируса могут привести к снижению либидо. Об этом сообщает «Газета.ру».

«После тяжелой формы коронавируса могут появляться симптомы сухости слизистой, а они приводят к болезненности при интимной близости. Эти факторы, конечно, влияют на желание, снижая либидо», – рассказывает врач.

Терехина также отметила, что перенесенный коронавирус может нарушить работу любых органов и систем, в том числе мочевого пузыря.

«Если осложнения коснулись мочевого пузыря, то возникает недержание мочи при физических нагрузках, даже сильном кашле или чихании. Женщине это приносит психологический дискомфорт и также уменьшает либидо», – уточнила она.

Кроме того, по словам эксперта, у препаратов от коронавирусной инфекции могут быть побочные эффекты, также влияющие на сексуальное влечение.

«После перенесенного ковида, особенно в тяжелой форме, важно тщательно обследоваться, в том числе у гинеколога. Не стесняйтесь обратиться к врачу с любым, самым деликатным вопросом. Постковидная реабилитация поможет справиться с любой проблемой», – заключила Ольга Терехина.