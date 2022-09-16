Клип Оксимирона призвали проверить на экстремизм спустя несколько часов после выхода

Общественное движение "Зов народа" в своей группе "ВКонтакте" опубликовало официальное заявление к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину .

"Просим Следственный комитет и Генеральную прокуратуру проверить Мирона Федорова (Oxxxymiron) на наличие действий направленных против России, поддержку Украины и символики радикальных групп, работающих на подрыв нашей страны, а клип и песню "ОЙДА" на экстремизм", - написали общественники.

В организации указали, что Оксимирон открыто выступает в поддержку Украины. Помимо этого, общественники отметили, что рэпер "открыто насмехается" над СК и Прокуратурой, а также "продвигает флаг предателей". Ранее Оксимирон выпустил новый клип.