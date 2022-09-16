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25 минут назад

В Петербурге планируют увековечить память Сергея Бодрова

Газета.Ru

Актриса и депутат Анастасия Мельникова в беседе с Daily Storm заверила, что предложит увековечить память актера Сергея Бодрова-младшего на заседании в Законодательном собрании Санкт-Петербурга.

В Петербурге планируют увековечить память Сергея Бодрова
Фото: Александр Демьянчук/РИА «Новости»Александр Демьянчук/РИА «Новости»

"Я очень благодарна, что вы об этом говорите, и я обязательно на следующем заседании комиссии по культуре попрошу включить вопрос об увековечении памяти Сережи в повестку", - подчеркнула Мельникова.

Она напомнила, что прошло уже практически 20 лет со дня гибели артиста. Депутат назвала Бодрова-младшего "настоящим, искренним, правдивым и необходимым сегодня". По словам Мельниковой, она была лично знакома с актером и даже помогала ему в съемках фильма.

Ранее в Москве прошла презентация комикса по мотивам фильма "Брат".

Общество,Сергей Бодров,Анастасия Мельникова,
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