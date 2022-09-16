"Дорогая моя тамада". Скабеева жестко ответила на критику Собчак

«Собчак (Ирак-то с Ираном больше не путаешь?). В любой большой редакции люди совершают ошибки. И в нашей — самой лучшей — тоже, конечно. Но мы исправимся и будем двигаться дальше. Как всегда. Упал, поднялся, вытер пот со лба — побежал вперед. Пять часов прямого эфира каждый день. Ты вообще соображаешь, как это? Дорогая моя тамада», — ответила Собчак Скабеева, прикрепив к посту видео с телеведущей, где та перепутала Ирак с Ираном, говоря про тему химического оружия во время войны США в Ираке.