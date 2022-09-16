"Дорогая моя тамада". Скабеева жестко ответила на критику Собчак

Ведущая ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева ответила на критику журналистки Ксении Собчак по поводу ошибки в эфире программы. Свой ответ на выпад телеведущей она опубликовала в личном Telegram-канале.
Ранее Собчак высмеяла шоу «60 минут» и Скабееву в частности за репортаж про Елизавету II. В эфире программы ведущая показала видеофрагмент, где покойная королева Великобритании кормит африканских детей, бросая им еду на землю. Однако, по словам Собчак, данная запись является кинокартиной, снятой в 1899 году французским режиссером Габриэлем Вейра, и, соответственно, на кадрах вовсе не Елизавета II, которая к этому моменту даже не родилась, и бросают там не еду, а деньги. В конце поста телеведущая обозвала ведущих ток-шоу «тупицами».
«Собчак (Ирак-то с Ираном больше не путаешь?). В любой большой редакции люди совершают ошибки. И в нашей — самой лучшей — тоже, конечно. Но мы исправимся и будем двигаться дальше. Как всегда. Упал, поднялся, вытер пот со лба — побежал вперед. Пять часов прямого эфира каждый день. Ты вообще соображаешь, как это? Дорогая моя тамада», — ответила Собчак Скабеева, прикрепив к посту видео с телеведущей, где та перепутала Ирак с Ираном, говоря про тему химического оружия во время войны США в Ираке.
Ведущая отметила, что ошибки в работе репортеров и «самой популярной программы в огромной стране» неизбежны. А Собчак, по мнению Скабеевой, «как сосала серебряную ложку, так и будет ее вечно сосать».