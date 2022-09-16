Жители Абхазии пожаловались на воровство российских туристов

Российские туристы, которые приезжают на отдых в Абхазию, регулярно воруют в снятых домах и номерах посуду, полотенца и еду, рассказали Lenta.ru местные жители, которые принимают у себя постояльцев. По их словам, туристы также часто ломают имущество и даже забывают покормить детей, с которыми приехали на отдых.

На вид все такие приличные и добропорядочные, а выносят стабильно ложки, вилки, плечики — я их уже и не оставляю, приношу только, если просят. Кому-то пульт от телевизора очень понадобился, — рассказала местная жительница, которая сдает отдыхающим квартиру.

Сотрудник гостиницы в курортном городе Пицунда также рассказал, что туристы воруют все, что могут унести, включая еду и даже одежду отдыхающих. А приезжающие на отдых с детьми так «увлекаются», что даже забывают покормить их, и кормить и развлекать детей приходится все тем же сотрудникам отелей.