Россияне высказались о доверии Путину

Президенту России Владимиру Путину доверяют 81,5 процента граждан. Такие данные приводят специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам опроса.

Фото: РИА Новости РИА Новости

При этом деятельность президента одобряют 78,3 процента граждан. Уровень одобрения деятельности правительства и премьер-министра Михаила Мишустина составил 51,6 и 52,5 процента соответственно.

Кроме того, россияне высказались и о доверии ведущим российским политикам. Так, премьеру доверяют 63,3 процента респондентов, председателю КПРФ Геннадию Зюганову — 32,9 процента, руководителю фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову — 30 процентов, председателю ЛДПР Леониду Слуцкому — 18,7 процента, лидеру политической партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 9,1 процента.

По данным опроса фонда «Общественное мнение», который проводился со 9 по 11 сентября, о доверии президенту высказались 78 процентов россиян. Одобряют его работу 79 процентов опрошенных. Участие в исследовании приняли 1500 респондентов из 53 регионов страны.