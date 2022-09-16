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1 час назад

Россияне высказались о доверии Путину

Lenta.ru

Президенту России Владимиру Путину доверяют 81,5 процента граждан. Такие данные приводят специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам опроса.

Россияне высказались о доверии Путину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом деятельность президента одобряют 78,3 процента граждан. Уровень одобрения деятельности правительства и премьер-министра Михаила Мишустина составил 51,6 и 52,5 процента соответственно.

Кроме того, россияне высказались и о доверии ведущим российским политикам. Так, премьеру доверяют 63,3 процента респондентов, председателю КПРФ Геннадию Зюганову — 32,9 процента, руководителю фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову — 30 процентов, председателю ЛДПР Леониду Слуцкому — 18,7 процента, лидеру политической партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 9,1 процента.

По данным опроса фонда «Общественное мнение», который проводился со 9 по 11 сентября, о доверии президенту высказались 78 процентов россиян. Одобряют его работу 79 процентов опрошенных. Участие в исследовании приняли 1500 респондентов из 53 регионов страны.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что поддержка россиянами специальной военной операции (СВО) на Украине остается стабильно высокой в течение шести месяцев. При этом 39 процентов россиян заявили, что главная цель СВО — защита России от размещения военных баз НАТО на территории Украины.

Общество,Алексей Нечаев,Михаил Мишустин,Геннадий Зюганов,Сергей Миронов,Владимир Путин,Фонд "Общественное мнение",НАТО,КПРФ,ЛДПР,ВЦИОМ,Справедливая Россия,
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