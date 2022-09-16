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3 часа назад

Суд снял арест с жилплощади Марии Максаковой

Газета.Ru

Московский Пресненский суд снял арест с квартиры бывшего депутата Государственной думы и оперной певицы Марии Максаковой. Об этом сообщает «Пятый канал».

Суд снял арест с жилплощади Марии Максаковой
Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»Максим Блинов/РИА «Новости»

«Пресненским районным судом г. Москвы рассмотрено заявление о снятии мер по обеспечению иска, указанное заявление удовлетворено, снят арест на квартиру, наложенный определением Пресненского районного суда г. Москвы от 13 апреля 2021 года», — заявила пресс-служба суда.

Квартира певицы на Красносельской набережной в Москве оценивается в 200 млн рублей. Жилплощадь принадлежит ее сыну и дочери. В апреле дети артистки обратились в суд с иском передать им недвижимость. Они представили договор о дарении, подписанный Максаковой.

После этого певица подала повторный иск, чтобы признать данный контракт недействительным. Как сообщалось в тексте судебного заключения, в момент подписания договора Максакова была якобы в нетрезвом состоянии, поэтому не могла отвечать за свои действия.

В итоге артистка не пришла на назначенную судом психолого-психиатрическую экспертизу. Апелляционная и кассационная инстанции оставили решение Пресненского суда в силе.

Общество,Мария Максакова-Игенбергс,Госдума,
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