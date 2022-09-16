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32 минуты назад

Познер прокомментировал новости о госпитализации

Никита Бородкин

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал сообщения о госпитализации с коронавирусом. Как сообщает ТАСС, он опроверг информацию, назвав ее «враньем».

Познер прокомментировал данные о срочной госпитализации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что о заболевании журналиста сообщил Telegram-канал Mash. По их информации, симптомы COVID-19 якобы проявились вчера. Когда состояние ухудшилось, он вызвал скорую, врачи которой приняли решение о госпитализации.

Отметим, что в этом году Владимиру Познеру исполнилось 88 лет. Журналист прививался от коронавируса и никогда им не болел.

Во время пандемии он призывал к более жестким антиковидным мерам, а также выступал за более серьезный подход к прививочной кампании. Познер также заявлял, что предвзятое отношение к вакцинации в России связано в том числе с тем, что народ «довольно темный и косный».

Общество,Владимир Познер,
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