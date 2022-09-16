Познер прокомментировал данные о срочной госпитализации

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал сообщения о госпитализации с коронавирусом. Как сообщает ТАСС, он опроверг информацию, назвав ее «враньем».
Напомним, что о заболевании журналиста сообщил Telegram-канал Mash. По их информации, симптомы COVID-19 якобы проявились вчера. Когда состояние ухудшилось, он вызвал скорую, врачи которой приняли решение о госпитализации.
Отметим, что в этом году Владимиру Познеру исполнилось 88 лет. Журналист прививался от коронавируса и никогда им не болел.
Во время пандемии он призывал к более жестким антиковидным мерам, а также выступал за более серьезный подход к прививочной кампании. Познер также заявлял, что предвзятое отношение к вакцинации в России связано в том числе с тем, что народ «довольно темный и косный».