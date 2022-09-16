Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Названа замена «Северному потоку - 2»

Видео дня

Новый трубопровод «Сила Сибири - 2» в Китай фактически сможет «заменить» для России «Северный поток - 2», по которому газ должен был идти в Евросоюз. Об этом заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» вице-премьер РФ Александр Новак, пишет ТАСС.

«Ну, фактически - да», - ответил вице-премьер на вопрос журналиста о том, сможет ли «Сила Сибири - 2» заменить «Северный поток - 2».

МИД России призвал Запад добиться разблокировки экспорта аммиака

Западные кураторы Киева в том случае, если они действительно озабочены вопросами доставки сельхозпродукции, должны добиваться от властей Украины разблокировки поставок российского аммиака. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

По словам Захаровой, экспорт российского аммиака через территорию Украины был заблокирован именно украинской стороной.

«Пусть добиваются от своих людей в администрации [президента Украины Владимира] Зеленского выполнения этой части сделки, в том числе и разблокирования возможностей для экспорта аммиака. С российской стороны никаких проблем нет, конечно, мы в этом заинтересованы», - заметила она.

Посол России назвал санкции ударом по интересам США

Введение Вашингтоном односторонних санкций против России бьет, прежде всего, по интересам самих Соединенных Штатов и перспективам восстановления глобальной экономики. А поведение американский властей напоминает ковбоя с плохим зрением, который «скачет по кругу и стреляет, не разбирая целей», заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Власти США отказываются признавать, что односторонние нелегитимные шаги не способны достичь заявленных ими целей. (…) Изолировать Россию санкциями не удастся. Наглядный пример тому - плотный график международных встреч В.В.Путина в Самарканде на саммите стран-участниц ШОС», - заметил он.

Отток капиталов из России обеспокоил депутатов Госдумы

По подсчетам депутата от КПРФ Николая Коломейцева, только за первое полугодие 2022 года из России вывезли $138 млрд. При этом такую ситуацию еще весной спрогнозировал ЦБ России. Насколько опасен отток капитала, разбирались «Известия».

Опрошенные изданием эксперты отметили, что введенные весной ограничения на валютные операции позволили сдержать бегство капитала из страны, однако вывод средств можно остановить, только если «сделать их оставление в России более выгодным». На это направлены программы поддержки малого бизнеса, в частности отрасли по переработке отходов, и создание условия для IT-компаний, в том числе серьезные налоговые льготы и освобождение отрасли от проверок.

В России рекордно уменьшилось число банкоматов

В России зафиксировали рекордное с 2016 года сокращение числа банкоматов. Так, за второй квартал 2022 года их число уменьшилось на 6,2 тыс. - до 181,2 тыс. штук, сообщают «Известия» со ссылкой на статистику Банка России.