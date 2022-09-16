Масочный режим снова стал обязательным в 11 российских регионах

Во всех регионах РФ в той или иной степени губернаторы вернули масочный режим, в 11 субъектах он стал обязательным, сообщает ИА DEITA.RU. На объектах транспортной инфраструктуры и (или) в социальных учреждениях масочный режим обязателен в Бурятии, Забайкалье, на Сахалине и в Хабаровском крае, в Архангельской, Белгородской, Смоленской и Ульяновской областях. В Бурятии, кроме этого, индивидуальная защита органов дыхания потребуется при посещении государственных и медицинских учреждений, общественных мест. В Ульяновской области – при посещении аптек, в Смоленской области – в тюрьмах и колониях при свидании с заключёнными, если в комнате для свиданий нет стеклянной перегородки между посетителем и арестантом, а в Забайкалье – в учреждениях государственной власти. В Тыве масочный режим ещё строже – там маски требуют во всех закрытых общественных местах, а также на массовых мероприятиях, проводимых на открытых пространствах. Зато в республике Алтай маски требуют в первую очередь с работников, а не посетителей, но перечень организаций, сотрудники которых должны на рабочих местах быть в средствах защиты, весьма обширен: предприятия торговли, заведения общественного питания, транспорт, МФЦ, банки, почта, службы приема граждан в органах власти. В Нижегородской области маски нужно надевать всем при входе в помещения, которые не подвергаются дополнительной дезинфекции. Среди последних регионов, которые ввели масочный режим – Воронежская область, там пока ограничились масками в учреждениях, подведомственных областному правительству. Причём пока защиту органов дыхания требуют только с работников, не с посетителей. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с Владимиром Путиным объявила, что никаких распоряжений, которые регулировали бы ношение масок в регионах на федеральном уровне, ведомство вводить не собирается. В 27 регионах заболеваемость COVID-19 падает, а в 50 – растёт, ежесуточная заболеваемость превышает 55 тысяч новых пациентов в сутки, это соответствует максимальным показателям прошлого года. Но число госпитализаций с ковидом остаётся стабильным.