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1 час назад

В ООН предсказали «более серьезную» пандемию

Газета.Ru

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир может столкнуться с более серьезной пандемией через несколько лет. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

В ООН предсказали «более серьезную» пандемию
Фото: газета.ruгазета.ru

«Через несколько лет мы можем столкнуться с более серьезной пандемией. Это момент, когда страны должны осознать, что мир и международное сообщество сталкиваются с растущим неравенством и угрозами, которые могут спровоцировать напряженность, беспорядки и кризисы», — сказал он.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что конец пандемии COVID-19 ждет мир «в обозримом будущем». Об этом он сообщил на брифинге.

В ВОЗ рассказали о скором окончании пандемии коронавируса

Число случаев смерти из-за COVID-19 в мире снизилось до минимального уровня с марта 2020 года, добавил он.

Он добавил, что на прошлой неделе от коронавируса каждые 44 секунды умирал один человек. При этом он отметил, что количество летальных исходов из-за COVID-19 начинает медленно снижаться

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