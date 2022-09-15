В ООН предсказали «более серьезную» пандемию

«Через несколько лет мы можем столкнуться с более серьезной пандемией. Это момент, когда страны должны осознать, что мир и международное сообщество сталкиваются с растущим неравенством и угрозами, которые могут спровоцировать напряженность, беспорядки и кризисы», — сказал он.