Пить россияне стали меньше только на бумаге

Потребление алкоголя в России за последние 13 лет снизилось почти на 43 процента. Об этом написали СМИ со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко. Как говорится в сообщениях, если в 2008 году показатель составлял 15,7 литра спирта на душу населения в год, то в 2021 он сократился до 9 литров. Уменьшились за последние годы и показатели заболеваемости и смертности, ассоциированные с потреблением алкоголя, сообщается на сайте ведомства. Однако опрошенные «Парламентской газетой» эксперты и представители рынка отметили, что официальные данные Минздрава не учитывают теневые объемы оборота алкоголя в стране.

Фото: Тимур Ханов/П Тимур Ханов/П

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Минздрав разработал концепцию сокращения потребления алкоголя в стране до 2030 года, по которой планируется снизить количество ежегодно выпитого в пересчете на чистый спирт до 7,7 литра на человека. Об этом сообщил «Интерфакс», ссылаясь на проект концепции. Согласно документу, число смертей, вызванных алкоголем, хотят снизить почти на треть — с 32,5 на 100 тысяч населения в 2021 году (по данным Росстата) до 23,3 человек.

Как отмечается в проекте концепции, смертность от алкогольных отравлений с 2008 по 2021 годы уже снизилась более чем на 62 процента. Но во время пандемии COVID-19 эта хорошая тенденция застопорилась.

Проект концепции предусматривает, что к 2030 году должно не только упасть потребление алкоголя, но и стать меньше контрафактного спиртного. А доля крепких напитков в общем объеме выпитого должна существенно снизиться.

Также в Минздраве надеются, что станет меньше смертей, вызванных пристрастием к зеленому змию, преступлений, совершенных по пьянке, госпитализаций с алкогольными отравлениями, белой горячкой и алкоголизмом.

Цифры, приведенный Михаилом Мурашко, говорят, что страна на пути к этому. Но все не так просто.

Неофициально — не известно

Официальная статистика свидетельствует, что усилия Минздрава не пропали даром. Еще чуть-чуть — и россияне будут снимать стресс не бутылкой, а физкультурой и успокоительными прогулками. Радужным прогнозам, впрочем, мешают сомнения экспертов и законодателей, подкрепленные опытом и цифрами.

По данным Росстата, в 2019-2020 годах продажи алкоголя не упали, а наоборот — выросли: 6,03 литра этанола на человека до 6,18 литра, сообщил «Интерфакс». Небольшой, но рост. А должно быть снижение.

Взрывного сокращения винопития в стране не заметил и инициатор федерального проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев. По его мнению, статистика не учитывает нелегальный рынок алкоголя, который в некоторых регионах доходит до 50 процентов.

«На мой взгляд, цифры официальной статистики не отражают реалий. Как минимум, их следует делить на три», — сказал депутат «Парламентской газете».

Ранее Хамзаев предложил ввести для всех глав регионов показатель, учитывающий розничные продажи спиртного, статистику преступлений, совершенным в состоянии опьянения, а также случаи отравления алкоголем.

«Инициатива сейчас прорабатывается, не все губернаторы поддерживают, но есть и те, кто ее одобряет», — уточнил законодатель.

Точность реляций Минздрава готовы оспорить и в Ассоциации компаний интернет-торговли. «Количество ежемесячных запросов в Яндексе по теме «доставка алкоголя» колеблется от 300 до 600 тысяч. А если есть спрос, значит, есть и предложение. Рынок нелегальных продаж спиртного в интернете развивается. Причем, что важно, неконтролируемый никем рынок», — пояснил «Парламентской газете» президент ассоциации Артем Соколов. Поэтому эксперт предлагает отменить запрет онлайн-продаж алкоголя, что позволит не только вывести из тени дистанционную торговлю спиртным и повысить доходы от акцизов, но и уберечь потребителей от паленки.

А ее сейчас пьет чуть ли не полстраны — у жителей сел вообще нет доступа к легальному алкоголю: лишь недавно одобренный Советом Федерации закон упростил получение лицензии на торговлю спиртным в деревенских сельпо.

«Более двухсот тысяч населенных пунктов в глубинке до последнего времени не имели магазинов с правом продавать легальный алкоголь, — напомнил «Парламентской газете» первый зампредседателя Комитета Совфеда по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин. — К сожалению, в борьбе с винопитием ситуацию довели до абсурда, и жители деревень и сел не имели возможности приобрести качественную алкогольную продукцию, а потому покупали самогон или контрафакт, включая такие изделия, которые приводят к летальному исходу».

Из-за этого официальные цифры, говорящие о снижении потребления алкоголя, сенатор тоже считает лукавыми.

Алкоголь вам враг

В думской фракции ЛДПР полагают, что в Минздраве используют точные данные официальной статистики. Проблема лишь в том, что она не учитывает теневого оборота контрафакта, самогона, фальсификата.

«Посмотрите, сколько разоблачительных репортажей про параллельную трубу на заводах, через которую течет неучтенный этиловый спирт. В непрерывном режиме это разливается и развозится. Поэтому, конечно, официальные цифры одни, реальные — другие», — заявил «Парламентской газете» председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По данным фракции, только за весну 2022 года продажи ликерных вин в стране выросли на 110 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, слабоалкогольных напитков продали на 74 процента больше, ликероводочных изделий — на 23,8 процента, водки — на 8,2 процента, коньяка — на 3 процента, а иного крепкого спиртного — на 16,8 процента.

«Такие данные говорят о необходимости усиления внимания со стороны государства на складывающуюся динамику, чтобы сохранить позитивный результат, достигнутый за последнее десятилетие и предотвратить повышение потребления алкогольной продукции населением», — отметил Нилов.

Эффективным средством борьбы с винопитием в ЛДПР считают размещение на бутылочных этикетках предупреждающие надписи и пиктограммы. Такой законопроект депутаты внесли в Госдуму 15 сентября. Они предложили предупреждать о вреде чрезмерного потребления алкоголя для здоровья с помощью большой надписи: «Алкоголь вам враг!» А рисунки призваны сообщать, что спиртное противопоказано несовершеннолетним, беременным, кормящим женщинам и людям с заболеваниями.

Предупреждения следует наносить на этикетку или тару, помещать в красную рамку на белом фоне, а занимать она должна не менее пятой части площади этикетки. По словам Нилова, подобные красноречивые картинки на пачках сигарет уже доказали эффект — некоторых они останавливают от покупки.