В России появился новый праздник

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору подготовить документы для учреждения нового праздника – Дня госсанэпиднадзора. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
«Новый профессиональный праздник — День Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора — будет отмечаться в России осенью. Закрепить его в календаре распорядился председатель правительства», – говорится в сообщении.
Отмечать праздник предлагают 15 сентября. Именно в этот день Совет народных комиссаров РСФСР в 1922 году утвердил декрет «О санитарных органах республики».
Официально этот день никогда не входил в перечень общероссийских праздников, но сами работники санэпидслужбы давно воспринимали эту дату как профессиональный праздник. «Теперь этот пробел будет восполнен», – отмечается в документе.
Отметим, что это не единственный новый праздник, появившийся в России в этом году. 12 августа президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня российской анимации. Его будут отмечать 8 апреля.