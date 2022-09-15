В России появился новый праздник

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору подготовить документы для учреждения нового праздника – Дня госсанэпиднадзора. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

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«Новый профессиональный праздник — День Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора — будет отмечаться в России осенью. Закрепить его в календаре распорядился председатель правительства», – говорится в сообщении.

Отмечать праздник предлагают 15 сентября. Именно в этот день Совет народных комиссаров РСФСР в 1922 году утвердил декрет «О санитарных органах республики».

Официально этот день никогда не входил в перечень общероссийских праздников, но сами работники санэпидслужбы давно воспринимали эту дату как профессиональный праздник. «Теперь этот пробел будет восполнен», – отмечается в документе.