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2 минуты назад

В России появился новый праздник

Елена Прошина

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору подготовить документы для учреждения нового праздника – Дня госсанэпиднадзора. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

В России появился новый праздник
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Новый профессиональный праздник — День Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора — будет отмечаться в России осенью. Закрепить его в календаре распорядился председатель правительства», – говорится в сообщении.

Отмечать праздник предлагают 15 сентября. Именно в этот день Совет народных комиссаров РСФСР в 1922 году утвердил декрет «О санитарных органах республики».

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Официально этот день никогда не входил в перечень общероссийских праздников, но сами работники санэпидслужбы давно воспринимали эту дату как профессиональный праздник. «Теперь этот пробел будет восполнен», – отмечается в документе.

Отметим, что это не единственный новый праздник, появившийся в России в этом году. 12 августа президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня российской анимации. Его будут отмечать 8 апреля.

Общество,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Роспотребнадзор,Правительство РФ,
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