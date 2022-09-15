В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 59.78EUR 59.84
Войти в почту
2 часа назад

СберУниверситет отметил 10-летие

Газета.Ru

В 2022 году СберУниверситету исполнилось 10 лет. В честь этого образовательный центр, позволяющий тысячам специалистов развивать компетенции будущего и успешно формировать карьеру, провел день открытых дверей для клиентов и партнеров.

СберУниверситет отметил 10-летие
Фото: Пресс-служба СбераПресс-служба Сбера

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф открыл деловую программу, рассказал о лидерстве в современном мире, мотивации и развитии команды, а также поделился итогами работы СберУниверситета за первые десять лет его существования.

Видео дня

«Я поздравляю нашу команду с 10-летним юбилеем СберУниверситета. Наш университет появился как насущная потребность, как важный инструмент преобразования компании. Когда мы начинали наш путь в части трансформации банка в технологическую компанию, мы видели, что нам радикально не хватает знаний в этих вопросах, не хватает общей платформы для их получения.

За эти 10 лет программам СберУниверситета обучилось уже более миллиона человек – мы создали уникальные программы по масштабам и по объемам. До этого никто и никогда такие программы не делал. И мы всегда получаем высокую оценку программ университета не только от наших сотрудников, но и от партнеров. И я не представляю трансформацию таких крупных компаний, как Сбер, без таких масштабных образовательных проектов как СберУниверситет», — сказал Герман Греф.

За время существование СберУниверситета платформой воспользовалось более одного миллиона человек. Каждый год более 33 000 сотрудников Сбера учатся на программах очно и более 100 000 — онлайн. Сотрудникам доступны более 500 образовательных решений СберУниверситета, направленных на развитие цифровых, мягких и когнитивных навыков.

Также СберУниверситет развивает образовательные программы, портфель его программ ежегодно обновляется на 30 40%. Сегодня сотрудники более 2000 компаний-партнеров уже прошли или проходят обучение. Управленцам и предпринимателям доступно более 40 программ и курсов по лидерству, цифровой трансформации и менеджменту.

За последние три года число обучающихся по этим программам выросло в три раза. 340 преподавателей и экспертов выступают на программах СберУниверситета. Команда выпустила более 22 собственных книг и аналитических изданий, а также получила более 20 российских и международных наград, которые подтверждают статус одного из лучших образовательных центров страны.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители