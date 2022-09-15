СберУниверситет отметил 10-летие

«Я поздравляю нашу команду с 10-летним юбилеем СберУниверситета. Наш университет появился как насущная потребность, как важный инструмент преобразования компании. Когда мы начинали наш путь в части трансформации банка в технологическую компанию, мы видели, что нам радикально не хватает знаний в этих вопросах, не хватает общей платформы для их получения.



За эти 10 лет программам СберУниверситета обучилось уже более миллиона человек – мы создали уникальные программы по масштабам и по объемам. До этого никто и никогда такие программы не делал. И мы всегда получаем высокую оценку программ университета не только от наших сотрудников, но и от партнеров. И я не представляю трансформацию таких крупных компаний, как Сбер, без таких масштабных образовательных проектов как СберУниверситет», — сказал Герман Греф.