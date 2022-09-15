СберУниверситет отметил 10-летие

В 2022 году СберУниверситету исполнилось 10 лет. В честь этого образовательный центр, позволяющий тысячам специалистов развивать компетенции будущего и успешно формировать карьеру, провел день открытых дверей для клиентов и партнеров.
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф открыл деловую программу, рассказал о лидерстве в современном мире, мотивации и развитии команды, а также поделился итогами работы СберУниверситета за первые десять лет его существования.
«Я поздравляю нашу команду с 10-летним юбилеем СберУниверситета. Наш университет появился как насущная потребность, как важный инструмент преобразования компании. Когда мы начинали наш путь в части трансформации банка в технологическую компанию, мы видели, что нам радикально не хватает знаний в этих вопросах, не хватает общей платформы для их получения.
За эти 10 лет программам СберУниверситета обучилось уже более миллиона человек – мы создали уникальные программы по масштабам и по объемам. До этого никто и никогда такие программы не делал. И мы всегда получаем высокую оценку программ университета не только от наших сотрудников, но и от партнеров. И я не представляю трансформацию таких крупных компаний, как Сбер, без таких масштабных образовательных проектов как СберУниверситет», — сказал Герман Греф.
За время существование СберУниверситета платформой воспользовалось более одного миллиона человек. Каждый год более 33 000 сотрудников Сбера учатся на программах очно и более 100 000 — онлайн. Сотрудникам доступны более 500 образовательных решений СберУниверситета, направленных на развитие цифровых, мягких и когнитивных навыков.
Также СберУниверситет развивает образовательные программы, портфель его программ ежегодно обновляется на 30 40%. Сегодня сотрудники более 2000 компаний-партнеров уже прошли или проходят обучение. Управленцам и предпринимателям доступно более 40 программ и курсов по лидерству, цифровой трансформации и менеджменту.
За последние три года число обучающихся по этим программам выросло в три раза. 340 преподавателей и экспертов выступают на программах СберУниверситета. Команда выпустила более 22 собственных книг и аналитических изданий, а также получила более 20 российских и международных наград, которые подтверждают статус одного из лучших образовательных центров страны.