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17 минут назад

Пелевин выпустил новую книгу

Елена Прошина

Виктор Пелевин выпустил новую книгу «KGBT+». Ее можно будет купить с 29 сентября, начиная с 20:22. Произведение будет доступно по предзаказу. Об этом сообщили в издательстве «Эксмо».

Пелевин выпустил новую книгу
Фото: ЭксмоЭксмо

Книга выйдет тиражом 80 тысяч экземпляров. Новинка одновременно появится и в электронном, а также аудиоформате в озвучке российских звезд.

Новая книга - это сиквел предыдущего романа Пелевина «TRANSHUMANISM Inc», вышедшего в 2021 году.

«Эта книга — не просто очередное жизнеописание звезды шоу-биза. Это учебник успеха. Великий вбойщик дает множество мемо-советов нацеленному на победу молодому исполнителю. KGBT+ подробно рассказывает историю создания своих шедевров и комментирует сложные факты своей биографии, включая убийства, покушения и почти вековую отсидку в баночной тюрьме, а также опровергает многочисленные слухи о своей личной жизни», - говорится в аннотации.

Как отмечается, произведение познакомит читателя с аутентичными древними психотехниками, применение которых «позволит пережить нашу великую эпоху с минимальным вредом для здоровья и психики».

Общество,Виктор Пелевин,
18+
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