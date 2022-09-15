Виктор Пелевин выпустил новую книгу «KGBT+». Ее можно будет купить с 29 сентября, начиная с 20:22. Произведение будет доступно по предзаказу. Об этом сообщили в издательстве «Эксмо».
Книга выйдет тиражом 80 тысяч экземпляров. Новинка одновременно появится и в электронном, а также аудиоформате в озвучке российских звезд.
Новая книга - это сиквел предыдущего романа Пелевина «TRANSHUMANISM Inc», вышедшего в 2021 году.
«Эта книга — не просто очередное жизнеописание звезды шоу-биза. Это учебник успеха. Великий вбойщик дает множество мемо-советов нацеленному на победу молодому исполнителю. KGBT+ подробно рассказывает историю создания своих шедевров и комментирует сложные факты своей биографии, включая убийства, покушения и почти вековую отсидку в баночной тюрьме, а также опровергает многочисленные слухи о своей личной жизни», - говорится в аннотации.
Как отмечается, произведение познакомит читателя с аутентичными древними психотехниками, применение которых «позволит пережить нашу великую эпоху с минимальным вредом для здоровья и психики».