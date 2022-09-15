Названы дата и место похорон главреда «Комсомольской правды» Сунгоркина

Похороны главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина, по предварительной информации, пройдут 16 сентября на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале радио «Комсомольская правда».

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Напомним, что Владимир Сунгоркин умер 14 сентября в возрасте 68 лет во время командировки в Приморье. Причиной смерти стал инсульт.