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1 час назад

Названы дата и место похорон главреда «Комсомольской правды» Сунгоркина

Никита Бородкин

Похороны главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина, по предварительной информации, пройдут 16 сентября на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале радио «Комсомольская правда».

Названы дата и место похорон главреда «Комсомольской правды» Сунгоркина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам шеф-редактора издания Евгения Сазонова, сегодня, 15 сентября, его тело доставят в Москву из Приморского края. В Telegram-канале газеты «Комсомольская правда» отмечают, что Сунгоркина похоронят рядом с журналистами Сергеем Доренко, Анатолием Лысенко, Андреем Стениным и Михаилом Зеленским.

Напомним, что Владимир Сунгоркин умер 14 сентября в возрасте 68 лет во время командировки в Приморье. Причиной смерти стал инсульт.

Журналист занимал должность главреда «Комсомольской правды» с 1997 года. С 2002 года также работал генеральным директором ЗАО ИД «Комсомольская правда».

Общество,Анатолий Лысенко,Андрей Стенин,Евгений Сазонов,Михаил Зеленский,Владимир Сунгоркин,Сергей Доренко,
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