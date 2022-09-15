Названы дата и место похорон главреда «Комсомольской правды» Сунгоркина

Похороны главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина, по предварительной информации, пройдут 16 сентября на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале радио «Комсомольская правда».
По словам шеф-редактора издания Евгения Сазонова, сегодня, 15 сентября, его тело доставят в Москву из Приморского края. В Telegram-канале газеты «Комсомольская правда» отмечают, что Сунгоркина похоронят рядом с журналистами Сергеем Доренко, Анатолием Лысенко, Андреем Стениным и Михаилом Зеленским.
Напомним, что Владимир Сунгоркин умер 14 сентября в возрасте 68 лет во время командировки в Приморье. Причиной смерти стал инсульт.
Журналист занимал должность главреда «Комсомольской правды» с 1997 года. С 2002 года также работал генеральным директором ЗАО ИД «Комсомольская правда».