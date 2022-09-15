Хуснуллин: на стройках смогут работать больше осужденных

Новые правила условно-досрочного освобождения для осужденных по нетяжелым экономическим статьям могут повысить интерес этой категории граждан к работе в строительных проектах. Такое мнение высказал вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.
Минюст разработал законопроект, который позволяет претендовать на условно-досрочное освобождение осужденным, которые перешли на принудительные работы вместо отбывания срока в колонии. Ранее такой возможности не имелось из-за того, что суды считали, что право на УДО отчитывается с момента перевода на другой режим отбывания наказания, а не с момента вынесения приговора.
"Не совсем шли на работу заключенные, потому что если они переходили на строительные работы, у них не получалось получить условно-досрочное освобождение. Сейчас Минюстом внесена поправка по нашей инициативе. Я считаю, что эта мера приведет к тому, чтобы часть заключенных, осужденных по нетяжелым статьям экономическим, работала на стройке", - сказал он.
Хуснуллин добавил, что данная мера позволит как заключенным получить заработок , так и решит проблему дефицита строителей в ряде проектов.