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23 минуты назад

Хуснуллин: при новых правилах УДО на стройках смогут работать больше осужденных

ТАССиещё 5

Новые правила условно-досрочного освобождения для осужденных по нетяжелым экономическим статьям могут повысить интерес этой категории граждан к работе в строительных проектах. Такое мнение высказал вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

Хуснуллин: на стройках смогут работать больше осужденных
Фото: ТАССТАСС

Минюст разработал законопроект, который позволяет претендовать на условно-досрочное освобождение осужденным, которые перешли на принудительные работы вместо отбывания срока в колонии. Ранее такой возможности не имелось из-за того, что суды считали, что право на УДО отчитывается с момента перевода на другой режим отбывания наказания, а не с момента вынесения приговора.

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"Не совсем шли на работу заключенные, потому что если они переходили на строительные работы, у них не получалось получить условно-досрочное освобождение. Сейчас Минюстом внесена поправка по нашей инициативе. Я считаю, что эта мера приведет к тому, чтобы часть заключенных, осужденных по нетяжелым статьям экономическим, работала на стройке", - сказал он.

Хуснуллин добавил, что данная мера позволит как заключенным получить заработок , так и решит проблему дефицита строителей в ряде проектов.

Общество,Марат Хуснуллин,Правительство РФ,
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