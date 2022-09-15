Хуснуллин: на стройках смогут работать больше осужденных

"Не совсем шли на работу заключенные, потому что если они переходили на строительные работы, у них не получалось получить условно-досрочное освобождение. Сейчас Минюстом внесена поправка по нашей инициативе. Я считаю, что эта мера приведет к тому, чтобы часть заключенных, осужденных по нетяжелым статьям экономическим, работала на стройке", - сказал он.