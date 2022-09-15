Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Госдеп заявил о нежелании объявлять Россию «спонсором терроризма»

Видео дня

Администрация президента и Конгресс США работают над новыми санкциями против России, однако пока не намерены объявлять ее «страной – спонсором терроризма», так как это грозит нежелательными последствиями. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, пишет «Коммерсант».

«Мы верим, что имеются более точечные подходы, которые мы можем использовать и за счет которых можно привлечь российскую экономику и российское правительство к ответственности, продолжать навязывать масштабные издержки без нежелательных последствий», - пояснил он.

Samsung может вернуться в Россию

Компания Samsung может вернуться на российский рынок до конца года, при этом речь идет как о возобновлении официальных поставок, так и о перезапуске интернет-магазина. Об этом со ссылкой на источник, близкий к корпорации, и два источника в ретейле, сообщают «Известия».

При этом эксперты отмечают, что после приостановки продаж в России из-за украинского кризиса, компания Samsung потеряла существенную долю рынка, по разным оценкам от 16 до 21%. В случае возвращения корейскому производителю придется конкурировать с китайскими брендами.

Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил о том, что благодаря вовлеченности международного сообщества Еревану и Баку удалось достигнуть договоренности о прекращении огня. Об этом пишет NEWS.am.

«Будем надеяться, что Азербайджан будет соблюдать режим прекращения огня», - отметил он в прямом эфире Общественного телевидения.

Валюта стран БРИКС может потеснить доллар

Международная резервная валюта на основе корзины валют стран БРИКС может появиться уже в ближайшее время и составить конкуренцию доллару, позиции которого в качестве резервной валюты серьезно пошатнули действия американских властей. Действительно ли новая валюта может составить конкуренцию доллару, разбирались «Известия».

Опрошенные изданием эксперты отметили, что существенных препятствий формированию единой безналичной валюты БРИКС нет, и ее создание «сократит трансакционные издержки и существенно снизит риски валютных и кредитных операций стран — участниц объединения». Однако пока говорить о смене лидера в мировых финансах нельзя, так как ни одна из валют стран БРИКС не удовлетворяет всем условиям для того, чтобы стать резервной.

Россиян предупредили о новой двухэтапной схеме мошенничества

В России мошенники начали пользоваться двухэтапной схемой, которая предполагает два звонка из банка для того, чтобы заставить человека оформить кредит и перевести деньги преступникам. Об этом рассказали «Известиям» в кредитных организациях.