Телеведущего Верника госпитализировали с COVID в Москве

Телеведущего Вадима Верника госпитализировали с коронавирусом в Москве. Как сообщает Telegram-канал Mash, врачи оценивают состояние брата актера Игоря Верника как среднетяжелое.
По информации канала, сперва Верник пытался бороться с симптомами заболевания самостоятельно, однако из-за проблем с сердцем здоровье мужчины лишь ухудшалось. После этого его госпитализировали в одну из московских больниц. Отмечается, что Вадим не может передвигаться самостоятельно и по медучреждению его возят на каталке.
Вадим Верник окончил театроведческий факультет ГИТИСа в 1985 году. Сейчас занимает должность главного редактора журнала «ОК!» с 2012 года. Также с сентября 2019 года работает заместителем художественного руководителя МХТ имени Чехова. Продолжительное время был автором и ведущим программы «Кто там…» на телеканале «Культура».