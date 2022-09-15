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46 минут назад

Телеведущего Верника госпитализировали с COVID в Москве

Никита Бородкин

Телеведущего Вадима Верника госпитализировали с коронавирусом в Москве. Как сообщает Telegram-канал Mash, врачи оценивают состояние брата актера Игоря Верника как среднетяжелое.

Телеведущего Верника госпитализировали с COVID в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации канала, сперва Верник пытался бороться с симптомами заболевания самостоятельно, однако из-за проблем с сердцем здоровье мужчины лишь ухудшалось. После этого его госпитализировали в одну из московских больниц. Отмечается, что Вадим не может передвигаться самостоятельно и по медучреждению его возят на каталке.

Вадим Верник окончил театроведческий факультет ГИТИСа в 1985 году. Сейчас занимает должность главного редактора журнала «ОК!» с 2012 года. Также с сентября 2019 года работает заместителем художественного руководителя МХТ имени Чехова. Продолжительное время был автором и ведущим программы «Кто там…» на телеканале «Культура».

Общество,Вадим Верник,Игорь Верник,
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