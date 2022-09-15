Телеведущего Верника госпитализировали с COVID в Москве

По информации канала, сперва Верник пытался бороться с симптомами заболевания самостоятельно, однако из-за проблем с сердцем здоровье мужчины лишь ухудшалось. После этого его госпитализировали в одну из московских больниц. Отмечается, что Вадим не может передвигаться самостоятельно и по медучреждению его возят на каталке.