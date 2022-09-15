В России появился новый профессиональный праздник — День работников федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрепить его в календаре в течение двух месяцев нормативным правовым актом.
«Новый профессиональный праздник будет отмечаться в России осенью... Праздничной датой предлагается сделать 15 сентября», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ, который учреждает 2 октября День среднего профессионального образования.